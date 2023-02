Handbalster Bont stopt na 216 duels en 425 doelpunten bij Oranje

Ze blijft wel spelen voor de Franse topclub Metz. Bont deed met Oranje dertien keer mee aan een eindtoernooi en veroverde vijf medailles, waaronder de gouden op het WK in 2019 in Japan.

Bont vertelt op handbal.nl over haar afscheid. "Het was heel mooi om zolang deel uit te mogen maken van het team, met alle successen die we geboekt hebben. Ik ben er trots op dat de populariteit van het handbal in Nederland zo gegroeid is over de jaren."

Het laatste kunstje van Bont bij Oranje was het EK 2022 in Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro. Daar strandde de ploeg na een wisselvallig toernooi in de hoofdronde.