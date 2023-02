Recordwinst Shell goed voor aandeelhouders, maar kritiek wordt luider

Nu bekend is dat olie- en gasconcerns hun winsten over afgelopen jaar gezamenlijk met meer dan 100 miljard euro zagen stijgen, komt de vraag op of het wel eerlijk is dat bedrijven zo veel winst maken. Onder Kamerleden heerst ongemak en eergisteren noemde de Amerikaanse president Biden het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil "zakkenvullers".

De discussie is niet nieuw. Afgelopen zomer werd al duidelijk dat bedrijven zoals Shell en ExxonMobil de wind enorm in de rug hebben vanwege de oorlog in Oekraïne. Zodra de prijzen van olie en gas de lucht in schoten, vanwege onzekerheid over leveringen uit Rusland, stegen ook de winsten van olie- en gasbedrijven. Aan de andere kant zijn oliebedrijven een groot deel van hun investeringen in Rusland kwijt, maar dat bedrag staat in schril contrast met de extra opbrengsten.

Eerder zei vertrekkend Shell-bestuursvoorzitter Ben van Beurden zich te realiseren dat de winsten "zeer aanzienlijk" zijn. Hij noemde de hoge prijzen een "wereldwijd fenomeen" waaraan Shell niet veel kan doen.

Vloeibaar gas

De oorzaak van de oplopende winsten is simpel. Olie en gas werden schaarser en daardoor werden de grondstoffen die de olie- en gasbedrijven winnen in snel tempo meer waard. Dat is duidelijk terug te zien in de cijfers van Shell. Het onderdeel dat gas wint en handelt in vloeibaar gas (lng) behaalde afgelopen jaar 176 procent meer winst, meer dan 20 miljard euro.

Het onderdeel dat onder meer olie uit de grond wint, boekte 14,7 miljard winst, oftewel 69 procent meer. Met het onderdeel dat zich bezighoudt met duurzame energie gaat het een stuk minder. Daar werd een verlies geleden van ongeveer 1 miljard.

Meevallerbelasting

Naar aanleiding van de opgelopen winsten voerde Groot-Brittannië een nieuwe belasting in voor energiebedrijven: een windfall tax, oftewel een meevallerbelasting. Oliebedrijven moeten extra betalen voor de winsten die zij maken uit olie en gas gewonnen op Brits grondgebied. De onlangs aangetreden Britse premier Sunak voerde die belasting in toen hij nog minister van Financiën was.