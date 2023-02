Ploegbaas Van Vleuten: 'Wielerkalender van de vrouwen is een puinhoop'

Vooral de drukke maand mei wordt door Unzué gevreesd, met onder meer de Vuelta, die begin mei voor het eerst over zeven dagen wordt uitgesmeerd.

Het aantal wielerkoersen is gestegen van 67 vorig jaar naar 86 dit jaar en volgens Unzué is dat een zorgelijke ontwikkeling. "Er wordt geen rekening gehouden met de behoeften of belangen van de teams", zegt hij tegen Cycling Weekly.

"De teams beschikken over 14 of 15 renners en na intense periodes in februari, maart en april zou iedereen vijf tot tien dagen rust moeten krijgen. Dat wordt nu ingewikkelder."

Unzué doet dan ook een oproep aan de UCI. "Het is duidelijk dat de kalender van 2023 niet zal worden gewijzigd, maar voor 2024 is deze kwestie een van de dringendste in het vrouwenwielrennen."

Voor Van Vleuten is 2023 haar laatste jaar als wielrenster, zo kondigde ze eerder aan. Ze won afgelopen seizoen Omloop Het Nieuwsblad en Luik-Bastenaken-Luik, de drie grote ronden (Tour, Giro en Vuelta) en werd ook nog eens op onnavolgbare wijze wereldkampioen.