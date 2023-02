Toch afscherming huisadressen in Kadaster om bedreiging te voorkomen

Privéadressen in het Kadaster zullen beter afgeschermd worden. Dat heeft het kabinet toegezegd, na een verzoek van D66. De regeringspartij wil dat ook dit openbaar register wordt afgesloten, om te voorkomen dat huisadressen in verkeerde handen komen en mensen gemakkelijk bij hun woonhuis bedreigd of geïntimideerd kunnen worden.

Het kabinet wil bedreiging en intimidatie harder aanpakken en daarom wordt het strafbaar om het adres van iemand online te verspreiden met het doel te intimideren, doxing genoemd.

Maar adressen van iemand met een koophuis zijn nog wel gemakkelijk op te sporen via het Kadaster. Dat vindt een ruime Kamermeerderheid een rare gang van zaken. "We moeten zorgen dat kwaadwillenden minder makkelijk aan adresgegevens kunnen komen van bijvoorbeeld rechters, advocaten, journalisten en wetenschappers", zei D66-Kamerlid Sneller vandaag in een Kamerdebat over doxing.

Makelaars

Het kabinet was aanvankelijk niet enthousiast om het Kadaster af te schermen, omdat er voor betrokkenen in de woningmarkt, bijvoorbeeld makelaars, belangrijke informatie te verkrijgen is over de waarde van onroerende zaken.

Maar minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die over het Kadaster gaat, heeft zijn bezwaren laten varen. "Hij gaat ermee aan de slag, mits het niet te zeer ten koste gaat van de openbare informatie die bijvoorbeeld nodig is voor het vastgoed", meldde minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. "Dat is goed nieuws." De uitwerking van het afschermen van de huisadressen volgt nog.