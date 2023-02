Klaver maakt indruk op 400 meter in Ostrava, Boers tikt EK-limiet net niet aan

Lieke Klaver heeft bij internationale wedstrijden in Ostrava op de 400 meter de limiet voor het EK indoor gelopen. De 24-jarige atlete won in Tsjechië op indrukwekkende wijze haar race in 51,00.

Klaver moest 52,20 lopen voor de EK-limiet en haalde die dus ruim. De Tsjechische Lada Vondrova eindigde als tweede (51,57) voor de Engelse Jessie Knight (52,73).

Bij de mannen was Isayah Boers de snelste op de 400 meter bij de mannen. Zijn tijd van 46,36 was net niet voldoende voor de EK-limiet (46,35). De Europese Kampioenschappen Indoor zijn van 2 tot en met 5 maart in Istanbul.

Visser met nieuwe trainer

Ook Nadine Visser deed mee in Tsjechië. Op de 60 meter horden liet ze met een tweede tijd (7.96) een prima indruk achter. Alleen de Amerikaanse Alaysha Johnson (7.87) was sneller.