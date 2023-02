Waarom plofkrakers het hier voor gezien houden en toeslaan in Duitsland

Nederlandse plofkrakers slaan steeds vaker toe in Duitsland. Dat werd vanochtend opnieuw duidelijk toen de Duitse politie bekendmaakte dat in Nederland en België negen mensen waren aangehouden die worden verdacht van ten minste vijftig plofkraken in Duitsland. Dat land - waar contant geld nog volop rondgaat - blijkt voor criminelen een vruchtbaarder werkgebied dan Nederland.

De recherche van de politie-eenheid Midden-Nederland deed de afgelopen maanden samen met collega's van de Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg onderzoek naar de plofkraken op geldautomaten. De aangehouden verdachten hebben volgens de politie in München behalve de Nederlandse ook de Marokkaanse, Afghaanse, Turkse en Roemeense nationaliteit.

In Nederland loopt het aantal plofkraken de laatste jaren flink terug. In 2019 was het 71 keer raak bij geldautomaten, in 2022 sloegen criminelen hier nog maar vier keer toe. Daarentegen werd in Duitsland vorig jaar een recordaantal geldautomaten opgeblazen. Volgens de krant Welt Am Sonntag waren tot begin december al zeker 450 automaten doelwit van een plofkraak.

Het grote verschil tussen de landen komt doordat in Nederland verschillende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om plofkraken tegen te gaan, in tegenstelling tot in Duitsland.

Liever met cash

Waar Nederlanders tegenwoordig vaak pinnen, blijven Duitsers graag met muntgeld of biljetten betalen. En dat zie je terug in het aantal geldautomaten. Dat daalde in ons land tussen 2008 en 2022 van 55 automaten per 100.000 inwoners naar 28 automaten per 100.000 inwoners. In Duitsland nam dat aantal in die tijd nauwelijks af.