Rechter: Groningse universiteit mag 'complotdocent' ontslaan

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) mag het contract ontbinden van Tjeerd Andringa, de docent die een jaar geleden werd geschorst vanwege de complottheorieën die hij in zijn lessen zou hebben verkondigd. Dat heeft de rechter bepaald.

De RUG wil Andringa naar eigen zeggen ontslaan omdat zijn manier van lesgeven niet strookt met de academische normen van de universiteit. "Over zijn wijze van doceren heeft Andringa zijn opvattingen. Wij hebben ook onze opvattingen. Daar kwamen we niet uit. Vandaar dat we hebben gezegd: laat de rechter hier maar een uitspraak over doen", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord.

Controversiële standpunten

Aanleiding voor de commotie rond Andringa was een artikel in universiteitsblad Ukrant, begin vorig jaar. Het blad sprak met meerdere studenten die bij de docent het vak 'Systems View on Life' volgden. Dat vak gaat over 'kritisch denken'.

Uit de gesprekken bleek dat de studenten lesstof voorgeschoteld kregen met controversiële standpunten, onder meer over klimaatverandering en vaccinaties. Tijdens buitenuniversitaire colleges had Andringa het onder meer over "de dominerende positie van Joden".

Ook in interviews haalde Andringa de afgelopen jaren regelmatig complottheorieën aan, schreef het universiteitsblad, zoals over de aanslagen in de VS op 11 september 2001.

Officiële waarschuwing

Nadat een student een klacht had ingediend bij een vertrouwenspersoon kreeg Andringa een officiële waarschuwing. Ook zouden zijn colleges drie jaar lang onder toezicht komen staan. Maar daarna besloot de universiteit toch om het vak helemaal te schrappen.

Uiteindelijk werd Andringa geschorst en kwam er een onafhankelijk vervolgonderzoek naar de gang van zaken. Dat rapport is inmiddels afgerond, maar wordt door de universiteit niet openbaar gemaakt, laat de woordvoerder weten.

Andringa reageert kort op de uitspraak van de rechter: "Ik heb nu geen bepaalde reactie. Het is met wederzijdse instemming", zegt hij tegen RTV Noord.