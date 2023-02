Geen winnaar bij Ster van Bessèges na valpartijen: renner bungelt aan brug

De tweede etappe van de Ster van Bessèges is na twee massale valpartijen geneutraliseerd. Arnaud De Lie behield daardoor de leiderstrui in de Franse koers.

In de heuveletappe zorgden harde wind en een forse valpartij voor scheuren in het peloton. Een kleine doorgang over een kleine brug, in combinatie met een slecht wegdek, veroorzaakte een tweede grote valpartij.

Valentin Ferron van de TotalEnergies-ploeg kwam goed weg. Hij viel bijna over de rand van de brug, maar kon zich met zijn bungelende voeten boven de ondiepe afgrond vastklampen aan de brug.

Daarop besloot de wedstrijdleiding, ook om twee ambulances doorgang te verlenen, de race op 22 kilometer van de meet te neutraliseren.