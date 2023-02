Noorwegen verbiedt koranverbranding bij Turkse ambassade in Oslo

De Noorse autoriteiten hebben een voor morgen aangekondigde koranverbranding verboden om veiligheidsredenen.

Een groep betogers wilde het voor moslims heilige boek verbranden bij de Turkse ambassade in Oslo. Zo'n verbranding gebeurde eerder ook in Zweden en in Denemarken. Volgens de politie is het verbranden van het boek een legale manier om een mening te uiten, maar kan dat dit keer niet doorgaan vanwege zorgen over de veiligheid.

Het is onduidelijk wat voor dreiging er dan zou zijn, maar de politie zegt informatie te hebben ontvangen. De Turkse regering noemde de actie een provocatie en wilde dat de regering die zou verbieden.

Maar het Noorse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er in Noorwegen vrijheid van meningsuiting geldt, dat Oslo de geplande demonstratie niet steunt en er ook niet bij betrokken is.

Meerdere acties

Naast de acties in Denemarken en Zweden was er ook in Nederland een actie. Een betoger van de anti-islamorganisatie Pegida scheurde in Den Haag pagina's uit een koran. De gemeente had voor die actie toestemming gegeven op grond van de vrijheid van meningsuiting.

De acties hebben geleid tot woede in sommige landen. Het Nederlandse consulaat-generaal in Istanbul is vanwege de dreiging van een aanslag gesloten voor het publiek. Ook zijn meerdere Nederlandse ambassadeurs op het matje geroepen. Dat gebeurde onder meer in Turkije.

Ook andere ambassadeurs zijn op het matje geroepen door Ankara, omdat de landen veiligheidswaarschuwingen voor Turkije hebben uitgegeven of omdat ze hun diplomatieke vertegenwoordiging hebben gesloten.

Westers complot

Het gaat behalve Nederland om onder meer Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten, zo meldt persbureau Reuters. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken zijn de veiligheidswaarschuwingen "een westers complot" om de opleving van het toerisme in Turkije na de coronapandemie te dwarsbomen. Deze minister staat bekend om zijn anti-westerse retoriek.

Door de rel zijn er spanningen ontstaan over de toetreding van Zweden tot de NAVO, waarmee Turkije ook moet instemmen.