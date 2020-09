Centrum voor verdeling coronapatiënten gaat opnieuw open

Het landelijk coördinatiecentrum voor patiëntenverspreiding en beddencapaciteit (LCPS) gaat morgenochtend weer van start. Dat meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, aan Nieuwsuur. Volgens hem zijn er al verzoeken binnengekomen van ziekenhuizen voor het overplaatsen van patiënten naar andere locaties.

De activiteiten van het coördinatiecentrum hebben de afgelopen maanden op een laag pitje gestaan, maar het centrum gaat vanwege het toenemend aantal coronabesmettingen weer open. Op een nieuwe locatie in Zeist zit vanaf morgen 09.00 uur een team klaar dat de bezettingen in ziekenhuizen in de gaten houdt en zo nodig patiënten verdeelt.

Volgens Kuipers is het vooral de bedoeling dat de reguliere zorg deze keer gewoon kan doorgaan. "In de eerste golf kwamen de reguliere behandelingen stil te liggen, maar we doen er nu alles aan om die te kunnen continueren." Toch mogen we de heropening van het coördinatiecentrum wel zien als een wake-up call, zegt Kuipers.

In de ziekenhuizen neemt het aantal coronapatiënten weer toe, zij het met een duidelijk lager aantal dan tijdens de piek in maart. De verwachting van het RIVM is dat het aantal ziekenhuisopnames en de bezetting van de IC-bedden zal blijven oplopen, maar in een lager tempo.