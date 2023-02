Milieu-inspecteur stapt over van toezichthouder naar Tata Steel

Een voormalig milieu-inspecteur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die toezicht hield op Tata Steel heeft haar baan verruild voor een functie bij de staalfabrikant.

De ambtenaar werkte twee jaar lang bij het team dat medeverantwoordelijk is voor de vergunningverlening, handhaving en het toezicht op Tata Steel. Ook was de milieu-inspecteur het aanspreekpunt van de Omgevingsdienst voor omwonenden in Wijk aan Zee en IJmuiden.

In een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer uit 2021 kreeg de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kritiek. Zo zou de dienst te laat zijn met het actualiseren van vergunningen, werd niet tijdig ingegrepen bij overtredingen en dwangsommen niet tijdig geïnd, waarna ze vervielen.

Grafiet- en stofregens

Volgens een woordvoerder van de Omgevingsdienst komt het vaker voor dat medewerkers overstappen naar een bedrijf dat onder toezicht staat van de instantie. " Maar een overstap van een medewerker van Tata Steel naar ons gebeurt vaker dan dat onze medewerkers naar de staalfabrikant gaan."

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied treedt op namens de provincie Noord-Holland. Er werken ruim 550 mensen.

Tata Steel ligt al jaren onder vuur vanwege de overlast die het bedrijf in de omgeving veroorzaakt, door grafiet- en stofregens met schadelijke stoffen. Het RIVM concludeerde dat stof dat neerdaalt in de regio slecht is voor de gezondheid van kinderen. Er loopt al enige tijd een strafrechtelijk onderzoek tegen de staalfabrikant.