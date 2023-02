Omstreden fokker uit Eersel krijgt zijn honden niet terug

Een omstreden hondenfokker uit Eersel krijgt 435 in beslag genomen honden niet terug. Wel mag hij de 159 honden die hij nog heeft voorlopig houden. Dat heeft de rechter bepaald.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) had de honden vorige week bij een geplande controle meegenomen. De fokker had een maand eerder de tijd gekregen om de omstandigheden voor de dieren te verbeteren, maar volgens de toezichthouder had de fokker dat niet gedaan. Veel dieren hadden gezondheidsproblemen en ze zaten met te veel in te kleine hokken.

De hondenfokker eiste in de rechtbank zijn honden terug, maar vanochtend bepaalde de rechter dat de NVWA daar niet op in hoeft te gaan. De fokker ontkent dat hij slecht voor zijn honden zorgt. "Elke dag worden de kennels schoongemaakt, elke dag krijgen ze vers water en elke dag worden de honden netjes verzorgd", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Tientallen pups achtergebleven

De fokker mag 115 volwassen honden en 44 pups houden, want die bleken gezond en dan mag de NVWA ze niet meenemen.

"Bij alle honden is een zorgvuldige afweging gemaakt of in bewaring nemen of op de locatie blijven de best passende oplossing is", laat de NVWA weten. "Dieren verplaatsen levert namelijk stress op. Verplaatsen van moederhonden met jonge pups levert bijvoorbeeld een te groot risico op voor de pups."

Actiegroep House of Animals wilde via de rechter afdwingen dat deze ook in beslag genomen worden, maar de rechter gaat daar dus niet in mee.

Geen fokkerij op huidige locatie

De hondenfokker mag zijn bedrijf niet voortzetten op de huidige locatie. In november verloor hij al een rechtszaak tegen de gemeente, die staat namelijk geen hondenfokkerij toe op de huidige locatie. De eigenaren kregen toen geen fokverbod, omdat de rechtszaak alleen over het bestemmingsplan ging.

De fokker ging tegen dat besluit in beroep, maar ook de Raad van State veegde gisteren zijn bezwaren van tafel. Hij krijgt zes weken om zijn zaak te sluiten vanaf het moment van deze nieuwe uitspraak. Dit betekent dat de fokkerij vanaf half maart gesloten moet zijn, anders volgt een boete die kan oplopen tot 25.000 euro.