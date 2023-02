Man die filmde hoe kennis verdronk wordt vervolgd

Een man van 54 die vorig jaar filmde hoe een bekende van hem verdronk in een zwemplas in Rosmalen, wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd. Hij wordt er door het OM van verdacht dat hij zijn even oude plaatsgenoot in de steek heeft gelaten.

De twee mannen waren op een vrijdagmiddag in juli onder invloed van alcohol toen ze bij zwemplas Het IJzeren Kind waren. Het slachtoffer liep op een gegeven moment het water in en kwam niet meer boven.

Dat de man zijn plaatsgenoot niet heeft geholpen, is strafbaar. Het OM heeft onder meer bewijsmateriaal gevonden in de vorm van filmpjes van het incident en berichten op zijn telefoon. De 54-jarige man is het slachtoffer wel te hulp geschoten, zo meldde justitie eerder al, maar te laat.