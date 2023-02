Iran stelt Israël verantwoordelijk voor droneaanval op Isfahan

Videobeelden op sociale media laten zien dat zaterdagavond laat iets insloeg in een gebouw in Isfahan, meteen gevolgd door een explosie. De staatstelevisie zei in eerste instantie dat het om een munitiefabriek ging, de Iraanse VN-ambassadeur spreekt van een werkplaats van het ministerie van Defensie.

"Het voorlopig onderzoek doet vermoeden dat het Israëlische regime verantwoordelijk was voor deze poging tot agressie", schrijft de Iraanse ambassadeur bij de Verenigde Naties. Waarop dat vermoeden is gebaseerd, zegt hij niet. Iran dreigt, zoals vaker in dit soort situaties, dat het zich het recht voorbehoudt om terug te slaan, waar en wanneer het dat nodig acht.

In de omgeving van de Iraanse stad Isfahan is een fabriek voor de militaire industrie geraakt door een aanval met een drone. Volgens het Iraanse ministerie van Defensie is er weinig schade en zijn er geen slachtoffers. - NOS

Volgens Iran waren bij de aanval drie drones betrokken. Twee daarvan zouden door de strijdkrachten uit de lucht zijn gehaald, de derde trof wel doel. Er zouden geen doden of gewonden zijn geweest en de schade zou zijn meegevallen. Of dat allemaal klopt wordt niet door onafhankelijke bronnen bevestigd.

Het Iraanse staatspersbureau IRNA omschreef de drones als quadcopters: drones die door vier helikopterbladen in de lucht worden gehouden. Ze zouden meerdere kleine bommen kunnen vervoeren en van dichtbij worden bestuurd.

Aartsvijand

Zondag werd in Teheran meteen al geopperd dat Israël erachter zat. Dat ligt ook voor de hand: Iran is de aartsvijand van Israël en vermoed wordt dat dat land achter een reeks van aanslagen op de Iraanse militaire infrastructuur zit. Israël zou daarmee willen voorkomen dat Iran de beschikking krijgt over atoomwapens.

De Israëlische premier Netanyahu bevestigde noch ontkende deze week bij de Amerikaanse tv-zender CNN dat Israël achter de aanval in Isfahan zat. "Ik zeg nooit iets over specifieke operaties. Soms wordt Israël verantwoordelijk gesteld voor explosies in het Midden-Oosten, soms zijn we dat en soms zijn we dat niet."

Bekentenissen

Het Iraanse ministerie van Inlichtingen beweerde in juli nog dat het een complot had opgerold om geheime locaties in Isfahan aan te vallen.

In oktober zond de staatstelevisie 'bekentenissen' uit van wat leden van een Koerdische oppositiepartij zouden zijn. Die zouden door de Israëlische inlichtingendienst Mossad zijn getraind om in Isfahan een complex van de luchtmacht aan te vallen.

Of dat klopt is onduidelijk. Volgens activisten zijn op de Iraanse tv de afgelopen jaren honderden gedwongen bekentenissen uitgezonden.