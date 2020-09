Engelse stadions blijven voorlopig dicht, grote gevolgen dreigen

De Premier League moet het voorlopig nog zonder toeschouwers doen. De Engelse regering heeft het plan om per oktober weer fans toe te laten tot nader order opgeschort in verband met de recente toename in het aantal coronagevallen.

In tegenstelling tot Nederland spelen de Engelse profclubs sinds maart al zonder publiek. Wel was er een proef bezig waarin duizend toeschouwers aanwezig mochten zijn, maar ook deze is stilgelegd. Premier Boris Johnson liet weten dat de aangekondigde maatregelen waarschijnlijk voor de komende zes maanden gelden.

700 miljoen

Het bericht dat supporters voorlopig geweerd worden in de stadions heeft grote gevolgen voor de Engelse clubs. Volgens de algemeen directeur van de Premier League, Richard Masters, is het "absoluut noodzakelijk" dat er weer fans toegelaten worden.

Mocht het seizoen 2020/2021 helemaal achter gesloten deuren gespeeld worden, dan schat hij dat de Premier League ruim 700 miljoen euro misloopt.