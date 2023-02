Politie Pakistan: dader zelfmoordaanslag in moskee droeg politie-uniform

De dader van de zelfmoordaanslag in een moskee in Pakistan waarbij maandag zeker 101 mensen omkwamen, had zichzelf vermomd als politieagent, zegt de plaatselijke politie. Daardoor werd hij niet opgemerkt door de beveiliging bij de moskee. Volgens een politiechef is de aanslagpleger geïdentificeerd, maar details zijn niet bekendgemaakt. Op videobeelden die de politie heeft vrijgegeven is de dader te zien in politie-uniform terwijl hij met een lichte motorfiets naar de moskee loopt.

De aanslag vond plaats in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. De dader arriveerde bij de vijftig jaar oude moskee op een motor, ging naar binnen en blies zichzelf op tijdens het gebed, op de voorste rij. Door de explosie stortte het dak in. Behalve de 101 doden vielen er 225 gewonden. Politiechef Moazzam Jah Ansari zei dat de politie op zoek is naar andere betrokkenen bij de terreurdaad, inclusief het brein achter de aanslag. Berichten dat de aanslag zou zijn gepleegd met een drone of vooraf binnengebrachte explosieven wijst hij van de hand. "Er is niets waar van die speculaties", aldus Ansari. "Het was een zelfmoordaanslag." Een commandant van de Pakistaanse Taliban eiste kort na de aanslag de verantwoordelijkheid op voor het geweld, maar tien uur later distantieerde de belangrijkste woordvoerder van de groepering zich daar weer van. Dit zijn beelden van kort na de aanslag: