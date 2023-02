Grote zorgen Kamer over voor mens gevaarlijke dierziekten

De hele Tweede Kamer, van links tot rechts, vreest dat er binnenkort een nieuwe pandemie zal ontstaan doordat een dierziekte overslaat op mensen. Met name over vogelgriep leven grote zorgen, nadat vorige maand in Ecuador een kind besmet is geraakt.

De Kamer sprak vandaag met de ministers Kuipers en Adema over zogeheten zoönosen, ziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen, zoals covid-19, de ziekte van Lyme en Q-koorts .

Ongeveer alle aanwezige Kamerleden begonnen over het 9-jarige meisje in Ecuador, dat vorige maand met een longontsteking in het ziekenhuis belandde. Het was voor het eerst dat de vogelgriepvariant A-H5 bij een mens is geconstateerd.

Daarnaast verwezen ze naar een nertsenfokkerij in Spanje waar de vogelgriep in oktober opdook. Dat het virus zich kennelijk zo heeft aangepast dat ook zoogdieren ziek kunnen worden en elkaar kunnen besmetten, betekent dat het ook gevaarlijk kan zijn voor mensen, zeggen ze.

'Vraag is niet of, maar wanneer'

D66-Kamerlid De Groot haalde een uitspraak van een viroloog aan, die stelt dat het niet meer de vraag is of er een nieuwe pandemie komt door het vogelgriepvirus, maar eerder wanneer dat is. "Hij waarschuwde ook dat Nederland wel eens het epicentrum kan zijn, gezien de veedichtheid. En dat is zeer verontrustend", zei De Groot, die zich afvroeg of het kabinet wel "in control" is

Over de oplossingen zijn de fracties het niet eens. Partijen als GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en SP willen dat de pluimveestapel flink kleiner wordt, terwijl de VVD volledig inzet op vaccinatie van de dieren.

De Kamer is het er wel over eens dat de aanpak door het kabinet niet opschiet. De parlementariërs vinden dat het te lang duurt voordat er een werkend vaccin is of een plan ligt om pluimveehouders die dat willen, uit te kopen. "Ik deel de frustraties van de andere partijen dat er onvoldoende stappen worden gezet", concludeerde VVD-Kamerlid Van Campen.

"De pandemische paraatheid is onvoldoende", zei SP-Kamerlid Beckermans. Haar GroenLinks-collega Bromet deed daar nog een schepje bovenop en vroeg aan minister Adema of hij kan "toegeven dat de controle op het vogelgriepvirus helemaal verdwenen is".

'Preventief ruimen werkt'

Adema zei dat Nederland er alles aan doet om de verspreiding tegen te gaan. Door het preventief 'ruimen' van besmette bedrijven - er zijn inmiddels zo'n 6 miljoen vogels vergast - is de "transmissie tussen bedrijven vrijwel nihil". En dat is in landen als Frankrijk heel anders, zei hij.

Hij voegde daaraan toe dat ook wat hem betreft sommige dingen sneller moeten gaan, maar dat bijvoorbeeld het testen van vaccins of het invoeren van wetten om bedrijven te kunnen uitkopen nu eenmaal tijd kosten. Hij beloofde de Kamer om in september met een nieuwe voortgangsrapportage te komen over de aanpak van vogelgriep.

Minister Kuipers stelde dat vogelgriep in Nederland nog echt een dierziekte is. Er is wat hem betreft niet direct sprake van "een zoönotische dreiging", zei hij, "maar het risico bestaat", zeker ook omdat er wilde vogels besmet zijn.