Mbappé mist eerste treffen in Champions League met Bayern München

Kylian Mbappé mist op 14 februari het eerste duel van Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League, tegen Bayern München. De Franse vedette viel woensdag tegen Montpellier al in de eerste helft uit met een dijbeenblessure.

PSG meldt dat Mbappé naar verwachting zo'n drie weken is uitgeschakeld, waardoor het treffen met Bayern geen haalbare kaart is. De return op 8 maart komt vermoedelijk niet in gevaar voor de huidige topscorer van de Champions League (zeven goals).

Mbappé, die op het WK met acht doelpunten het meest productief was, kende woensdag sowieso een rampavond. Hij miste liefst twee strafschoppen tegen Montpellier. PSG won uiteindelijk wel, met 1-3.