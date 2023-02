Europese Centrale Bank blijft rente verhogen, inflatie nog niet beteugeld

De Europese Centrale Bank heeft de rentetarieven andermaal verhoogd. De drie belangrijkste rentetarieven van de centrale bank worden met 0,5 procentpunt opgetrokken, en daarmee komt de belangrijke depositorente op 2,5 procent te staan.

Het is de vijfde renteverhoging op rij in de strijd tegen de inflatie. De renteverhoging met een half procentpunt nu is net zo groot als de vorige in december en bevestigt dat de rente blijft stijgen, zij het in een minder hoog tempo.

De ECB kondigde ook aan dat de centrale bank het voornemen heeft om bij de eerstkomende beleidsvergadering in maart de rente opnieuw te verhogen met een half procentpunt. Daarna zal geëvalueerd worden hoe het verder moet met de rente.

Remmen en drukken

Het idee achter de hogere rente is om de economie af te remmen en de inflatie te drukken. Door de hogere rente wordt geld lenen duurder en dat zet een rem op de investeringen, is het idee. Ook geven consumenten minder geld uit. De inflatie in de eurozone is de laatste paar maanden weliswaar aan het afnemen, maar die bedroeg in januari 8,5 procent en dat is nog altijd veel te hoog.

Verder wordt in maart een begin gemaakt met het afbouwen van het immense opkoopprogramma van staatsobligaties (APP), ter waarde van 3250 miljard euro, tot eind juni 2023 met gemiddeld 15 miljard euro per maand.

Hypotheekrente sterk gestegen

Samen met de hogere rente staat het verkleinen van het opkoopprogramma voor verkrapping en versobering van het monetair beleid. Tijdens de financiële crisis en de coronacrisis is de economie ondersteund met lagere rente en grootscheepse steunaankopen.

De hogere rente zal doorwerken in allerlei rentetarieven, zoals de hypotheekrente en de spaarrente. Vooruitlopend op het ECB-rentebesluit kondigden sommige banken onlangs al aan dat de spaarrente binnenkort weer opgetrokken wordt.

Sinds begin vorig jaar is de hypotheekrente sterk gestegen, vooral na de eerste renteverhogingen. Bij een hypotheek met een looptijd van 10 jaar moet nu gerekend worden op 4 procent, tegen zo'n 1,5 procent eerder.