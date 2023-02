Verdachte McDonalds-moord Zwolle wordt onderzocht in Pieter Baan Centrum

De verdachte van de dubbele moord in de McDonalds in Zwolle wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum, meldt RTV Oost. Hoewel het onderzoek volgens de officier van justitie mogelijk niet een volledig beeld geeft van de toerekeningsvatbaarheid van de schutter, willigt de rechtbank het verzoek toch in.

De 33-jarige man uit Rozendaal schoot op 30 maart vorig jaar in een McDonaldsrestaurant de twee broers Ali en Hüseyin Torunlar dood. De verdachte heeft bekend, maar zegt dat hij werd bedreigd. Volgens het Openbaar Ministerie zijn in het dossier geen aanwijzingen voor die dreiging te vinden.

Toerekeningsvatbaar

Vandaag was de vierde zitting, waarbij de verdachte voor het eerst zelf aanwezig was. Dat de man de schutter is, staat vast volgens zijn advocaten. Maar de vraag is in hoeverre hij toerekeningsvatbaar was op het moment van de schietpartij. Deskundigen kunnen niet beoordelen of de man zwakbegaafd is en verwijzen hem daarom door naar het Pieter Baan Centrum voor observatie.

Geëmotioneerd gaf hij aan daaraan mee te willen werken. "Als het moet, dan moet het", zei hij. In de rechtbank in Zwolle waren tientallen familieleden en nabestaanden van de slachtoffers aanwezig. Door de observatie in het Pieter Baan Centrum zal de zaak waarschijnlijk na de zomer inhoudelijk worden behandeld.