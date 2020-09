PSV-aanwinst Zahavi: 'Ajax? Zag hun opmerkingen, weten beiden wie gelijk heeft'

"Ik zeg er één ding over en dan wil ik het er niet meer over hebben: we weten beiden wat de waarheid is. Als ik met PSV daar speel moeten we elkaar maar in de ogen kijken en dan weten we wie er gelijk heeft. Er is maar één waarheid, niet drie of vier."

Twee kanten van hetzelfde verhaal, maar de waarheid ligt niet in het midden, zoals dan vaak gezegd wordt. Volgens Zahavi zelf, althans. "Ik heb hun opmerkingen ook gezien en om eerlijk te zijn bevielen die me niet", reageerde de goalgetter tijdens zijn presentatie als PSV'er.

Het was een opmerkelijk welles-nietes-spelletje, met Eran Zahavi als lijdend voorwerp. Had Ajax nou geprobeerd de 33-jarige spits voor de neus van PSV weg te kapen? Of was de Israëliër in de Johan Cruijff Arena aangeboden en zeiden de Amsterdammers 'nee, dank je'?

In die aanvallende speelstijl zou Zahavi goed passen, als doelpuntenmaker pur sang . "Allereerst, ja ik ben een spits en ik hou ervan goals te maken. Dat is mijn voornaamste kwaliteit. Maar ik ben een teamplayer, ik maak nooit doelpunten na een dribbel of een paar 'crazy' bewegingen."

Als Zahavi binnen de lijnen net zo presteert als achter de microfoons, heeft PSV goud in handen. "Ik heb voor PSV gekozen omdat dit de club is die me het liefste wilde. Het is een goede match. Ze spelen heel aanvallend en gaan voor de titel."

De vragen over Ajax waren een voor PSV hinderlijke onderbreking van een succesvolle spelerspresentatie. Zahavi oogde relaxed, toonde zich welbespraakt in het Engels en kreeg de lachers op zijn hand met een gevatte opmerking.

Ook op de vraag of hij nog wat te bewijzen had in Europa, had Zahavi een perfect antwoord klaar. "Ik heb veel gescoord voor het nationale team en in in de Champions League en de Europa League. Als ik me nog niet had bewezen, had ik hier nu niet gezeten."

Toen het voor de zoveelste keer over zijn vergevorderde leeftijd ging, het is niet uitzonderlijk dat spitsen op hun 33ste met voetbalpensioen gaan, verwees Zahavi naar iemand die in zijn ogen alle leeftijdswetten aan zijn laars lapt.

"Ik zag Zlatan Ibrahimovic gisteren twee keer scoren in de Serie A, op zijn 39ste. Hij ziet er niet uit als iemand die snel gaat stoppen. Ik wil gewoon genieten en niet te ver vooruit kijken."