Oudste profvoetballer ter wereld Miura (55) gaat Portugees avontuur aan

"Ook al is dit een nieuwe plek voor mij, ik zal hard werken om iedereen het soort spel te laten zien waar ik om bekend sta", zei de routinier, die op 26 februari zijn verjaardag viert, tegen de BBC.

Naast Japan en nu dus Portugal, speelde Miura in Brazilië, Italië, Kroatië en Australië. Oliveirense wordt z'n vijftiende club.

Miura begint aan een nieuw avontuur in Portugal, waar hij wordt uitgeleend aan de Portugese tweedeklasser Oliveirense. Eerder al zei hij door te willen gaan tot hij 60 is.

Zijn 56ste verjaardag staat voor de deur, maar de Japanse spits Kazuyoshi Miura is nog niet van plan met voetbalpensioen te gaan.

Miura werd vorig seizoen door zijn club Yokohama FC al uitgeleend aan Suzuka Point Getters. En nu dus aan Oliveirense, waar Yokohama in november een meerderheidsbelang in verwierf.

Oudste prof ooit

Zes jaar geleden vestigde 'King Kazu', zoals zijn bijnaam luidt, zich definitief in de geschiedenisboeken. Op 7 maart 2017, op zijn vijftigste, werd hij de oudste profvoetballer ooit door het record van de Engelse legende Sir Stanley Matthews te verbreken. Vijf dagen later scherpte hij zijn record als oudste doelpuntenmaker in het profvoetbal aan.

Miura krijgt bij Oliveirense teamgenoten die nog niet geboren waren toen hij in 1993 werd uitgeroepen tot Aziatisch voetballer van het jaar.

Hij maakte 55 doelpunten in 89 wedstrijden voor Japan.