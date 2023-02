Internationaal onderzoekscentrum oorlogsmisdaden in Oekraïne komt in Den Haag

Er komt een internationaal onderzoekscentrum voor de oorlogsmisdaden in Oekraïne. Het wordt gevestigd in Den Haag, heeft Europese Commissievoorzitter Von der Leyen bekendgemaakt.

Het centrum gaat onderzoeken of oorlogsmisdaden die in Oekraïne zijn gepleegd vervolgd kunnen worden. "Het zal het verzamelen van bewijsmateriaal coördineren en wordt onderdeel van een gemeenschappelijk onderzoeksteam, ondersteund door Eurojust", zei Von der Leyen.

De EC-voorzitter is op dit moment in Kiev en heeft daar gesproken met de Oekraïense president Zelensky. "Rusland moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor zijn gruwelijke misdaden", zegt Von der Leyen.

Nederland wil centrum

Nederland zei in december vorig jaar al dat het gastland wil zijn als er een tribunaal komt dat verantwoordelijken voor de oorlog in Oekraïne moet berechten. In Den Haag zit ook al het Internationaal Strafhof (ICC). Dat moet optreden tegen oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocide en agressie tegen een ander land.

Omdat Rusland het ICC niet accepteert als rechtbank, zal de zaak daar niet dienen. Bij welke rechtbank of welk tribunaal dat wel gaat gebeuren, is nu nog niet duidelijk. Het nieuw op te richten onderzoekscentrum moet vooruitlopend op een besluit daarover alvast voorbereidingen treffen, zoals dus het coördineren van het verzamelen van bewijzen.