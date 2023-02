In Den Haag komt onderzoekscentrum voor berechting invasie Oekraïne

In Den Haag komt een speciaal onderzoekscentrum om Russische leiders te kunnen berechten voor de inval van Oekraïne. Het centrum richt zich op het verzamelen van bewijs, heeft Europese Commissievoorzitter Von der Leyen bekendgemaakt.

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag buigt zich al over in Oekraïne gepleegde oorlogsmisdaden. Maar het strafhof heeft geen bevoegdheid om een oordeel te vellen over een besluit tot een militaire invasie. Speciaal daarvoor komt, eveneens in Den Haag dus, nu het Internationaal Centrum voor de Vervolging van de Misdaad van Agressie in Oekraïne te staan.

Het centrum is bedoeld als opmaat voor de eventuele komst van een Oekraïnetribunaal. Ook daarvan heeft Nederland gezegd het te willen huisvesten.

"Rusland moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor zijn gruwelijke misdaden", zei Von der Leyen. De EC-voorzitter is in Kiev en heeft daar gesproken met de Oekraïense president Zelensky.

"Het zal het verzamelen van bewijsmateriaal coördineren en wordt onderdeel van een gemeenschappelijk onderzoeksteam, ondersteund door Eurojust", zei Von der Leyen.