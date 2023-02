Heitinga maakt seizoen af bij Ajax als hoofdtrainer, Lodeweges assistent

John Heitinga mag als hoofdtrainer het seizoen afmaken bij Ajax. Hij krijgt de ervaren Dwight Lodeweges naast zich als assistent-trainer.

Heitinga werd afgelopen weekend doorgeschoven van Jong Ajax naar het eerste elftal als tijdelijk opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder. De Amsterdammers wonnen in Rotterdam met 4-1 van Excelsior en nu krijgt Heitinga ook de rest van het seizoen het vertrouwen van de clubleiding.

"We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste oplossing is. John volgt een zorgvuldige en geleidelijke weg, waardoor hij zich de afgelopen jaren erg goed ontwikkeld heeft als trainer", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar.

Ervaring in de staf

Met Lodeweges als extra assistent-trainer naast Michael Reiziger en Richard Witschge kan Heitinga rekenen op veel ervaring in zijn staf. De 65-jarige Lodeweges was onder meer assistent- en interim-trainer bij PSV en het Nederlands elftal en hoofdtrainer bij FC Groningen en sc Heerenveen.

De afgelopen twee jaar was Lodeweges als coach niet actief in het profvoetbal, ook om zijn partner tijdens haar revalidatie van een ongeval bij te kunnen staan. Zijn functie als trainer van de amateurs van VVOG uit Harderwijk legt hij per direct neer, evenals zijn RvC-lidmaatschap bij sc Heerenveen.