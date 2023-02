Vier mannen veroordeeld voor betrokkenheid aanslag Wenen

In Oostenrijk zijn vier mannen veroordeeld voor betrokkenheid bij de aanslag in Wenen van november 2020. Een 20-jarige terrorist schoot daar toen vier mensen dood tijdens een bloedige tocht door de stad. Zeventien mensen raakten gewond.

De vier zijn veroordeeld voor terroristische misdaden en voor medeplichtigheid aan moord vanwege hun connecties met de dader, een IS-sympathisant. Twee moeten levenslang de gevangenis in en twee hebben een straf van 20 en 19 jaar cel gekregen.

Nog twee anderen zijn vrijgesproken van dezelfde verdenkingen, maar veroordeeld voor lidmaatschap bij een terroristische organisatie en verspreiding van IS-propaganda. Zij kregen ieder twee jaar cel, waarvan ze al een deel hebben uitgezeten.

Bekende IS-aanhanger

Op maandagavond 2 november opende een man het vuur in een uitgaanswijk in Wenen. Hij schoot op voorbijgangers, cafébezoekers en politiemensen en was bewapend met een semiautomatisch geweer en een pistool. Na ongeveer 10 minuten werd hij doodgeschoten door de politie.

De dader was een bekende van de politie en had al 22 maanden gevangenisstraf gekregen omdat hij naar Syrië wilde afreizen. In de gevangenis veinsde hij dat hij was gederadicaliseerd, waardoor hij eind 2019 voorwaardelijk vrijkwam.

De Slowaakse inlichtingendienst waarschuwde Oostenrijk dat de man in de zomer van 2020 munitie probeerde te kopen in dat land, maar met die waarschuwing lijkt niets te zijn gebeurd.