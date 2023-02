Herstellen voor Roest en Schouten net zo belangrijk als doortrainen in 'winterstop'

Bij de NK afstanden wordt drie dagen lang gestreden om nationale titels en - vooral - om startbewijzen voor de WK afstanden. De beste drie schaatsers per afstand (de beste twee op de 5.000 meter vrouwen en 10.000 meter mannen) plaatsen zich voor de WK, die van 2 tot en met 5 maart worden gehouden in Heerenveen.

Een winterstop midden in het schaatsseizoen, zo voelde het bijna met drie weekeinden zonder langebaantoernooi. Vanaf vrijdag moeten de Nederlandse toprijders weer op scherp staan en stroomt Thialf weer vol.

"Na de EK ben ik vijf à zes dagen thuis geweest en daarna negen dagen in Collalbo", zegt de schaatser van Reggeborgh, dat net als Jumbo-Visma een trainingskamp afwerkte in de Dolomieten.

Voor Roest kwam de wedstrijdloze periode van de laatste weken niet ongelegen. Op zondag 8 januari veroverde hij na een intense strijd met de Noor Sander Eitrem de Europese allroundtitel. Pas in het eerste weekeinde van februari moet hij zich weer laten zien.

Als je begint te trainen terwijl je nog niet hersteld bent, is dat ook niet goed.

De schaatsers van AH-Zaanlander zochten de Spaanse zon op en trokken naar Tenerife. Daar bereidde Irene Schouten zich voor op het belangrijkste deel van het seizoen.

"Op de NK wil ik natuurlijk graag de titels winnen op de drie en de vijf kilometer. En als ik die pak, dan plaats ik me vanzelf voor de WK. Maar uiteindelijk is de WK de belangrijkste wedstrijd. Dus ik win liever zilver op de NK en goud op de WK dan andersom."

Geen piek met Kerst

Voor Schouten duurde de zogenaamde winterstop nog langer dan voor Roest, want zij koos ervoor de NK allround over te slaan en miste daardoor ook de EK in Hamar.

"Het was vooral gek dat ik eind december geen piek heb gehad. Het voelde raar om helemaal niet met de wedstrijden bezig te zijn. Normaal is Kerst bijzaak en nu was het de hoofdzaak."