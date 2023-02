Meer stakingen op komst, afvalberg in Utrecht wordt groter en groter

Gemeenteambtenaren gaan de komende tijd op nog meer plekken staken. Vakbond FNV zegt dat ook in Den Haag, de Betuwe, Emmen en Dordrecht en omgeving binnenkort het werk wordt neergelegd.

Vorige week staakten ambtenaren al in onder meer in Almere en Amsterdam. Deze week gebeurt dat in Utrecht. Vuilnisophalers halen in de stad een week lang geen afval op. Ook wordt er gestaakt door stratenmakers en medewerkers in de groenvoorziening. Die staking is dinsdag ingegaan en duurt tot en met komende maandag.

In heel 'Napels aan de Vecht' groeit de berg met afval. In onder meer de wijken Overvecht, Transwijk en in de binnenstad ligt vuilnis naast overvolle containers.

De gemeente Utrecht erkent dat de afvalberg in de stad groter wordt: "Met name in de binnenstad raken de ondergrondse containers vol en zetten mensen hun vuil buiten de containers", zegt een woordvoerder.

Op een aantal plekken was de weg enige tijd versperd door afval op straat, maar dat is inmiddels opgeruimd. Met de vakbond is afgesproken dat er een calamiteitendienst blijft werken, die in actie komt als er gevaarlijke situaties ontstaan door rondslingerend afval. Dat geldt ook als er glas op straat ligt of wanneer er meldingen komen over naalden of ander drugsafval.