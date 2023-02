Vanavond op tv: Europees topoverleg in oorlogsgebied • Na kinderpardon nog steeds schrijnende gevallen • Suriname in klimaatspagaat

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is met een delegatie van vijftien Europese commissarissen op bezoek in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Met het bezoek wil de Europese Commissie haar steun aan Oekraïne bevestigen. Ook de heropbouw van Oekraïne na de oorlog, en de mogelijke toetreding van het land tot de Europese Unie zal worden besproken. Wij spreken Eurocommissaris Frans Timmermans over zijn plan om in Oekraïne waterstof te produceren, belangrijk voor de wederopbouw.

Vier jaar geleden schafte het kabinet het kinderpardon af. Middels dit generaal pardon kregen kinderen van asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland wonen en eigenlijk het land uit moeten, een kans om toch te blijven. Na onenigheid binnen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werd het kinderpardon vervangen door een ruime regeling voor 'bestaande gevallen' van ouders met gewortelde kinderen. Wat is er van die regeling terechtgekomen?

Suriname in klimaatspagaat

Het was eindelijk eens goed nieuws voor Suriname: de ene na de andere grote olievondst voor de kust. In de territoriale wateren ligt zoveel olie dat Suriname in een keer tot de 25 landen met de grootste olievoorraad ter wereld kan behoren. Inmiddels maken de dollartekens steeds meer plaats voor vraagtekens. Wordt de olie ooit wel echt opgepompt? Oliemaatschappijen aarzelen. In Suriname zelf klinkt de vraag of een land dat nu al te lijden heeft onder klimaatverandering die nieuwe olie eigenlijk wel moet willen.