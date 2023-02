Jong Oranje treft Zweden, Georgië en Noord-Macedonië in EK-kwalificatie

Jong Oranje treft Zweden, Georgië, Noord-Macedonië, Moldavië en Gibraltar in de kwalificatie voor het EK van 2025. Via negen poules kunnen in totaal vijftien landen het al geplaatste gastland Slowakije vergezellen op de eindronde.

"Zweden is op het oog de beste tegenstander", laat bondscoach Erwin van de Looi weten via de kanalen van de KNVB. "Voor ons is dit een groep met een groot aantal bekende tegenstanders."

De afgelopen kwalificatiecyclus werden duels met Moldavië en Gibraltar al gewonnen. Georgië is tegenstander op het aankomende EK.

Ongeslagen status

"Zweden en Noord-Macedonië kennen we minder goed, maar we gaan ons hier na het EK 2023 natuurlijk weer goed op voorbereiden", zegt Van de Looi, die Jong Oranje tijdens de afgelopen campagne met een ongeslagen status naar de eindronde leidde.

De kwalificatie voor het volgende EK begint 8 september met een wedstrijd tegen Moldavië. Tijdens de laatste speelronde komen de Zweden op bezoek.