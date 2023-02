Buurt afgebrand bedrijfspand Schellinkhout wist van illegale bewoning

Huurders van het bedrijventerrein in het Noord-Hollandse Schellinkhout, waar afgelopen weekend bij een brand iemand om het leven kwam, wisten dat enkele panden werden bewoond. Dat meldt NH Nieuws.

Volgens een huurder is de sfeer op het bedrijventerrein gemoedelijk. "We kennen elkaar en houden elkaar wel een beetje in de gaten." Zo zou er veelvuldig een vrouw op het bedrijventerrein zijn gezien die gebrekkig Nederlands sprak en verlegen groette. Ook zouden er spelende kinderen tussen de bedrijfspanden zijn gezien. "Maar ja, waar moeten deze mensen anders heen? Er is geen woning te krijgen. Verschrikkelijk dat het zo fout is gegaan."

Ook de eigenaar van het bedrijventerrein wist volgens huurders dat enkele units werden bewoond, hoewel dat niet mag. "Honderd procent. Hij komt hier letterlijk iedere dag kijken. Dan weet je echt wel wat er gebeurt en wie er zijn."

Controles na anonieme tips

Vorig jaar zouden er anonieme tips bij de gemeente Drechterland zijn binnengekomen over het bedrijventerrein. Er zijn toen zowel overdag als 's avonds controles uitgevoerd. "Maar we hebben niet kunnen constateren dat de units bewoond werden", verklaarde burgemeester Michiel Pijl eerder al tegenover NH Nieuws.

De identiteit van het slachtoffer van de brand is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet de identiteit vaststellen.