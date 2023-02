Onschendbaarheid opgeheven voor van corruptie verdachte Europarlementariërs

Het Europees Parlement heeft de parlementaire onschendbaarheid opgeheven van twee Europarlementariërs die verdachte zijn in een grootschalig corruptieonderzoek. Dat betekent dat ze nu officieel verhoord kunnen worden door de Belgische justitie.

Het gaat om de Belg Marc Tarabella en de Italiaan Andrea Cozzolino. Zij waren allebei lid van de Europese sociaaldemocratische fractie, waar ze al eerder uit werden gezet.

De twee ontkennen dat ze iets te maken hebben met het corruptieschandaal en zeggen dat ze willen meewerken aan het onderzoek. In een stemming in het parlement stemde Tarabella voor het opheffen van zijn eigen onschendbaarheid.

De Belgische justitie verdenkt Tarabella ervan meerdere keren geld te hebben aangenomen van "een of meerdere buitenlandse staten". Er zou een getuige zijn die zegt dat het gaat om een bedrag tussen de 120.000 en 140.000 euro.

Cozzolino zou hebben geprobeerd om besluitvorming tegen te werken die die staten zou kunnen schaden. Het is niet duidelijk hoeveel geld hij daarvoor zou hebben gekregen.

Vicevoorzitter zit al vast

De zaak draait om corruptie binnen het Europees Parlement. Qatar en Marokko zouden parlementariërs hebben omgekocht om besluiten te beïnvloeden. In het onderzoek werden al meerdere woningen doorzocht. Ook werden er honderdduizenden euro's gevonden, onder meer in een Brusselse hotelkamer van een Europarlementariër.

In principe worden Europarlementariërs beschermd tegen vervolging door justitie. Maar dat geldt niet als ze op heterdaad worden betrapt. Dat gebeurde bij een van de hoofdverdachten, Eva Kaili. Zij was vicevoorzitter van het Europees Parlement en is geschorst op verdenking van corruptie. In december werd ze opgepakt en ze zit nog vast, net als drie andere verdachten.

Een van hen is oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri. Hij zei eerder mee te werken aan het justitie-onderzoek. Mogelijk komt hij in ruil voor strafvermindering met nog meer namen op de proppen.