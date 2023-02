Deel ouders werkt minder door wachtlijsten kinderopvang

Terwijl er nog altijd flinke krapte op de arbeidsmarkt is, zijn de wachtlijsten in de kinderopvang dus nog steeds een probleem. Ook schipperen ouders met de werktijden zelf: bijna een vijfde (18 procent) van de ouders met een kind op een wachtlijst werkt op andere tijden dan hun voorkeur heeft, omdat ze geen geschikte opvang op hun voorkeurstijden kunnen vinden.

Ruim een vijfde deel van de werkende ouders met een kind op de wachtlijst voor de kinderopvang is minder gaan werken, omdat er voor hun kind nog geen opvang is. Dat blijkt uit onderzoek dat het ministerie van Sociale Zaken liet doen. Volgens het onderzoek van het bureau I & O Research gaat het om 22 procent.

Veel stress

Ouders zeggen dat ze "veel stress" hebben door het opvangprobleem. Sommigen regelen het met hulp van familie of vrienden, maar zeggen ook dat dat geen structurele oplossing is. Sommige ouders brengen hun kinderen naar de grootouders. "Die zijn eigenlijk te oud om op te passen, maar er is geen andere oplossing", aldus een deelnemer aan het onderzoek. Een andere deelnemer zegt minder te zijn gaan werken: "Dat geeft weer financiële problemen, minder inkomen en meer stress."

Bijna alle beroepsgroepen kampen met een tekort, meldde het UWV eerder. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de krapte op de arbeidsmarkt al vaker "een groot probleem" genoemd. Ze zei eerder al met werkgevers en het kabinet aan de slag te gaan om mensen meer uren te laten werken of roosters te veranderen, zodat mensen werk en privé kunnen combineren.

Brandbrieven

Tegelijkertijd kampen kinderopvangbedrijven dus ook met personeelstekorten. Afgelopen zomer stuurden de branche en belangenvereniging voor ouders Boink brandbrieven naar het kabinet. Het gaat om een tekort van zo'n 4000 medewerkers en dat dreigt op te lopen tot zo'n 35.000 in 2025.

De branche ging in 2021 voor het eerst in twintig jaar staken uit onvrede over de werkdruk.