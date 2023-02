Steeds meer zorgen bij ouders en leerlingen over niet versoepelen eindexamens

Bij ouders en leerlingen leven steeds meer zorgen over de eindexamens dit jaar, zeggen organisaties die opkomen voor hun belangen. Volgens hen kampen leerlingen nog steeds met leerachterstanden door de coronalockdowns.

Minister Wiersma van Onderwijs liet vorig jaar al weten de regels niet nog een keer te willen versoepelen, en dat standpunt is onveranderd, laat een woordvoerder weten.

Veel ouders zijn bezorgd dat hun kinderen hun eindexamen dit jaar niet halen, zegt Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs in de NRC. Ze heeft de Tweede Kamer gevraagd nog één keer coulant te zijn en leerlingen de mogelijkheid te geven één extra vak te herkansen.

Scholierenorganisatie LAKS wil daarnaast ook spreiding van de toetsen over twee tijdvakken, "zodat leerlingen meer rust kunnen inbouwen". De organisatie heeft dagelijks contact met scholieren die vragen en "veel stress" hebben over het eindexamen.

VMBO

Eigenlijk alle examenleerlingen die contact zoeken met het LAKS maken zich zorgen, zegt voorzitter Janouke van Meerveld in het NOS Radio 1 Journaal. " Ze zeggen dat ze het gevoel hebben niet goed voorbereid te zijn, onder andere door corona, en dat ze dat niet goed kunnen inhalen omdat er veel lesuitval is. Zo'n twee à drie uur in de week gemiddeld. Als dat toevallig net wiskunde en aardrijkskunde zijn waar je heel slecht in bent, dan is dat toch wel heel vervelend."

Vooral leerlingen op het VMBO kampen met de gevolgen van de lockdowns, zegt Van Meerveld. "Eindexamenleerlingen op het VMBO hebben vanaf de eerste klas les gehad in coronatijd. Die geven bijvoorbeeld bij ons aan dat ze dit jaar voor het eerst een excursie met school doen, na vier jaar."

'Moeilijke keuze'

Minister Wiersma is niet van plan nog een jaar coulant te zijn. Zijn enige toezegging is dat leerlingen die door overmacht de examens in mei missen, in het tweede tijdvak in juni wat langer de tijd krijgen om ze alsnog te doen: in plaats van gebruikelijke drie dagen zijn dat er dit jaar tien.

Meer zit er niet in. Een woordvoerder van de minister noemt dat "een moeilijke keuze" in het belang van de leerling. "Dit zorgt ervoor dat ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op de samenleving, de arbeidsmarkt en succesvol zijn in hun vervolgopleiding."

Ook universiteiten zijn bang dat leerlingen die een 'versoepeld' examen halen alsnog in de problemen komen als ze aan hun studie beginnen. De Onderwijsinspectie stelt daarnaast dat examenmaatregelen waarbij de lat lager wordt gelegd schadelijk zijn voor de waarde van het diploma.

LAKS is het daar niet mee eens. "Wij zeggen juist: pas niet de examens aan. Een extra herkansing of spreiding van de examens doet niet af aan de waarde van het diploma", aldus Van Meerveld. "Tegelijkertijd moet je je afvragen of het oké is is om in één keer van honderd naar nul te gaan. Deze leerlingen hebben misschien wel het meeste thuisonderwijs gehad en moeten dit jaar toch examen doen."