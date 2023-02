Wintertransfers: een kleedkamer vol nieuwe spelers 'mag geen problemen opleveren'

Ook deze winterse transferperiode lieten heel wat voetbalclubs een leger aan nieuwe spelers invliegen om het sentiment te keren. Zorgt dat niet voor meer problemen dan voor oplossingen? "Nee", is ervaringsdeskundige Ruud Brood stellig. Als trainer maakte hij vaak gebruik van de mogelijkheid die de winterse transferperiode bood om zijn selectie aan te vullen. "En de regel is eigenlijk: hoe hoger je speelt, hoe makkelijker het wordt." "Maar", zegt hij erbij, "je moet je zeker niet alles laten opspelden. Of je nou veel of weinig spelers haalt. Je wordt tegenwoordig helemaal gek gebeld door zaakwaarnemers die jongens aanbieden." Een hele kleedkamer vol nieuwe spelers mag volgens Brood geen problemen opleveren.

Ruud Brood groet de meegereisde supporters in zijn tijd bij NEC - ANP

Kijk naar FC Emmen en PEC Zwolle, die zich in de afgelopen seizoenen halverwege flink versterkten om het seizoen te redden. Twee keer leidde dat tot een indrukwekkende reeks resultaten, met overigens in beide gevallen net geen handhaving. "Dat heb ik zelf met ADO ook meegemaakt, dat je ziet dat er echt wel voetbal in de ploeg komt. Maar dat je eigenlijk net iets te weinig tijd hebt", blikt Brood terug op de degradatie van twee seizoenen geleden. Aanpassingsproblemen Spelers hebben ook tijd nodig om zich aan te passen, kijk alleen al naar Ajax en Feyenoord dit seizoen. Bij Ajax werd dat in de confrontaties met Europese topploegen pijnlijk duidelijk. Aanvoerder Dusan Tadic klaagde na de historische afstraffing tegen Napoli (1-6) over de vele spelerswisselingen die er in de maanden daarvoor hadden plaatsgevonden. "We hebben te veel nieuwe spelers", meende Tadic. "Als je zeven of acht jongens kwijt bent, heb je meer wedstrijden nodig om de automatismen in de ploeg te krijgen." Dusan Tadic klaagt over de vele spelerswisselingen na de wedstrijd van Ajax tegen Napoli (1-6):

Bekijk de reactie van Dusan Tadic na het met 6-1 verloren duel met Napoli in de Champions League. - NOS

En ook Feyenoord worstelde. De miljoenenaankopen van afgelopen zomer Ezequiel Bullaude en Igor Paixão kampen met aanpassingsproblemen en hebben in hun eerste maanden nauwelijks een bijdrage kunnen leveren aan de successen van de Rotterdammers. En nu hoopt PSV het seizoen te redden met de huurlingen Thorgan Hazard, Patrick van Aanholt en Fábio Silva. Technisch directeur Jan Streuer weegt daarom bij het aantrekken van nieuwe spelers van FC Twente bijvoorbeeld de communicatie zwaar mee. Brood vindt vooral ook de fysieke gesteldheid van nieuwkomers erg belangrijk. Speler van naam "Je ziet dat ploegen in de middenmoot en onderin vaak kiezen voor ervaring. Of dat ze zich laten verleiden door een speler van naam", merkt hij. Die speler van naam moet dan vaak warmdraaien. "Maar vaak wil je in die situatie snel kunnen beschikken over je nieuwelingen. Je hebt ze gelijk nodig." Rust en overzicht blijken de sleutelwoorden om succesvol toe te slaan op de markt. Kijk naar Streuer, die bij FC Twente de absolute hoofdprijs eiste voor de door Feyenoord begeerde Ramiz Zerrouki. Hij liet zich niet verleiden door de Rotterdamse miljoenen, waarmee hij dan overhaast de markt op had moeten gaan.

Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki in duel met Feyenoord - ANP

Brood: "Idealiter kijk je gewoon gericht naar wat je nodig hebt. Zo vond ik bij RKC in Guy Ramos eens de ideale wintertransfer. We draaiden al een goed seizoen in de eerste divisie, maar met hem erbij in de verdediging wisten we uiteindelijk kampioen te worden." Gevaarlijk zijn volgens hem de samenwerkingen met grote clubs in het buitenland, die spelers bij kleinere clubs willen stallen zodat die aan speelminuten komen. Zo kan een club bijvoorbeeld worden opgezadeld met goede voetballers die het eigenlijk niet nodig heeft. Bedenkelijke reputatie Er zijn ook nog spelers die elke trainer wel in zijn selectie wil. Zoals het grote sterke aanspeelpunt voorin, dat ook nog eens een beslissend doelpunt kan maken. Maar die reputatie kan ook tegen een speler werken. Oussama Darfalou degradeerde in twee opeenvolgende seizoenen als winterversterking met zowel VVV-Venlo als PEC Zwolle uit de eredivisie. En deze transferwindow stapte hij over naar FC Emmen, dat op een zestiende plek eveneens tegen degradatie vecht.