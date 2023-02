Negen aanhoudingen voor ruim vijftig plofkraken in Duitsland

De politie heeft in Nederland en België negen verdachten aangehouden die verantwoordelijk worden gehouden voor minstens vijftig plofkraken in Duitsland.

De politie deed maandag invallen op verschillende locaties in Nederland en België. Daarbij zijn in totaal negen verdachten van 25 tot 41 jaar oud aangehouden. Ze zijn van Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Afghaanse en Roemeense afkomst, heeft de politie op een persconferentie in München bekendgemaakt.

De recherche van de politie-eenheid Midden-Nederland deed de afgelopen maanden samen met de recherche van de Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg onderzoek naar de plofkraken op geldautomaten.

Cash in Duitsland

Het Nederlandse Openbaar Ministerie vaardigde daarop op verzoek van de Duitse autoriteiten een reeks aanhoudingsbevelen uit, wat leidde tot de aanhouding van negen verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, schrijft de Nederlandse politie in een persbericht.

De Nederlandse politie deed maandag op meerdere plaatsen in Utrecht en Limburg invallen. In Roermond vond de politie explosieven in een pand op een bedrijventerrein.

De Nederlandse en Duitse politie werken al geruime tijd samen in de strijd tegen plofkraken. Nadat er in Nederland veel maatregelen waren genomen om de pinautomaten te beveiligen of weg te halen, heeft een grote Nederlandse bende het werkterrein verlegd naar Duitsland. Daar wordt nog heel veel met cash betaald en ook zijn er veel meer regionale banken.

In Duitsland is vorig jaar een recordaantal geldautomaten opgeblazen. Volgens de krant Welt Am Sonntag waren tot begin december al zeker 450 automaten doelwit van een plofkraak. De meeste plofkraken werden gepleegd door Nederlanders.

Nieuwe aanwas

In Noordrijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst, zijn de problemen het grootst. Vorig jaar vonden in die deelstaat ruim 180 plofkraken plaats. De schade daarvan liep enkel in de tweede helft van 2022 al op tot 10 miljoen euro.

De Nederlandse politie heeft het vermoeden dat de groep plofkrakers bestaat uit ongeveer 500 mannen, voornamelijk afkomstig uit de regio's Amsterdam en Utrecht. "Ze werken in wisselende samenstelling. Soms vallen er mensen af, omdat ze worden aangehouden of tijdens hun vlucht crashen en overlijden", zegt Johan van Hartskamp, landelijk portefeuillehouder plofkraken bij de politie.

"Maar ze worden moeiteloos vervangen door nieuwe aanwas. Wij blijven ons onverminderd inspannen om daders op te sporen, maar om het probleem op te lossen is meer nodig. Daarom werken wij samen met partners zoals het RIEC en gemeenten om jonge aanwas te voorkomen."

In 2020 is volgens de gemeente Utrecht een "plofkraakschool" ontdekt waar jonge jongens werden opgeleid. De groep bleek pinautomaten te hebben besteld om op te oefenen. In september van dat jaar ging dat mis en kwam een 29-jarige man bij een explosie om het leven.

Plofkraak Kierspe

Gisteren zijn door de politie drie Nederlanders in de leeftijd van 23 tot 24 jaar gearresteerd in verband met een een plofkraak in Kierspe, in de buurt van Keulen. Daar werd een geldautomaat van de Volksbank opgeblazen. De politie onderzoekt of het drietal betrokken was bij andere misdrijven. Hun auto is in beslag genomen.