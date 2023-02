Nederlanders opgepakt bij Antwerpen om vermoedelijke poging tot aanslag

In het Belgische Wilrijk, een district van de stad Antwerpen, heeft de politie vanochtend vroeg twee Nederlanders opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilden plegen op een huis. Dat zegt de Antwerpse politie tegen het Belgische Radio 2.

Agenten zagen via een camera dat iemand zich verdacht gedroeg en stuurde er een patrouillewagen op af. De man, een Nederlander, bleek een vuurwapen en een spandoek bij zich te hebben en werd gearresteerd.

"We hebben ook de omgeving verder uitgekamd en ter hoogte van de Valkstraat ontdekten we een Nederlands voertuig met daarin een tweede verdachte persoon", aldus een woordvoerder van de politie in het radioprogramma. Die man is ook gearresteerd en het voertuig is in beslag genomen voor onderzoek.

De politie dacht aan een poging tot het plegen van een aanslag omdat er overeenkomsten waren met eerdere incidenten. Er zijn geen explosieven gevonden.

Wie of wat het vermoedelijke doelwit was van de Nederlanders, is niet bekend.

Brandbommen

Afgelopen augustus werden ook meermaals Nederlanders opgepakt in Antwerpen die van plan zouden zijn een aanslag te plegen. Bij hen werden ook vuurwapens aangetroffen en in een geval lagen er ook brandbommen in de auto.