Ruimtemetingen bevestigen: klimaatverandering gaat steeds sneller

Satellietmetingen bevestigen dat het klimaat steeds sneller verandert. Het klimaat "stapelt verandering op verandering", schrijft het KNMI er vandaag over.

Grofweg wordt de verandering van het klimaat gemonitord via temperatuurmetingen, klimaatmodellen en satellietmetingen. In die laatste speelt de zogeheten stralingsbalans van de aarde een rol. Dat is het verschil tussen de hoeveelheid warmte die binnenkomt via zonnestraling en de hoeveelheid warmte die de aarde via de dampkring weer verlaat.

Stralingsbalans

"Sinds kort is dit effect goed te meten", zegt klimaatonderzoeker Frank Selten van het KNMI. Het blijkt dat de versterkte opwarming van de aarde waarneembaar is door de stralingsbalans te meten.

Die balans varieert van jaar tot jaar, maar gemiddeld over meerdere jaren is wel degelijk een trend zichtbaar.

Gemiddeld ontvangt de aarde 340 watt aan zonnestraling per vierkante meter, waarvan zo'n 100 watt wordt weerkaatst door het aardoppervlak, wolken en stofdeeltjes. Die ontvangen hoeveelheid is in de afgelopen twintig jaar bijna niet veranderd. Maar de hoeveelheid straling die de aarde weer verlaat, is in die tijd veel minder geworden.

Als de opwarming door de zon en de afkoeling door uitgestraalde warmte van elkaar worden afgetrokken, blijkt de opwarming van de aarde flink toe te nemen. "In 2005 was de netto opwarming 0,4 watt per vierkante meter, terwijl dit in 2019 was opgelopen tot 1,1 watt per vierkante meter, meer dan een verdubbeling dus", zegt Selten.

In onderstaande twee grafieken is de ontwikkeling van de (netto) stralingsbalans te zien: