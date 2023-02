Amerikanen krijgen toegang tot vier extra militaire bases in Filipijnen

Amerikaanse troepen krijgen toegang tot nog eens vier militaire bases in de Filipijnen, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Hiermee wordt het defensiepact EDCA (Enhanced Defense Cooperation Agreement) tussen de twee landen uitgebreid. De uitbreiding is bekendgemaakt tijdens een bezoek aan Manilla van de Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin.

De banden tussen de twee landen worden hiermee weer versterkt. De band verslechterde aanzienlijk onder de vorige Filipijnse president, Rodrigo Duterte, die zich meer richtte op China. De nieuwe president Ferdinand Marcos, die vorig jaar werd geïnstalleerd, draait dit nu terug.

Geopolitieke strijd

Met de uitbreiding van het pact krijgt de VS toegang tot negen militaire bases. De Verenigde Staten investeren meer dan 82 miljoen dollar in de vijf bestaande locaties. Deze moeten de economische groei in de lokale Filipijnse gemeenschappen ondersteunen, zo staat in een verklaring.

Waar de nieuwe locaties zich bevinden, is niet bekendgemaakt. De VS zou toegang hebben gevraagd tot Luzon, het eiland dat het dichtst bij Taiwan ligt en tot het eiland Palawan, tegenover de betwiste Spratly-eilanden in de Zuid-Chinese Zee.

De VS en China voeren een geopolitieke strijd om de Zuid-Chinese Zee. Peking vindt dat vrijwel de hele zee onder directe Chinese invloed behoort te staan, terwijl de Filipijnen, Vietnam, Maleisië, Brunei en Taiwan ook een deel opeisen.

Strategisch belang

In de regio zijn er vooral grote spanningen tussen China en Taiwan. Geregeld voert het Chinese leger oefeningen uit in de buurt van de eilandstaat. De Chinese regering ziet Taiwan als een afvallige provincie. De Taiwanezen hebben aan de VS een sterke bondgenoot.

Vorig jaar bezocht de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi Taiwan, wat door China als provocatie werd gezien. In de ogen van Peking is ieder bezoek van een buitenlandse bestuurder of politicus aan Taiwan een provocatie.

Bij een mogelijk conflict met China kan de nauwe samenwerking met de Filipijnen van strategisch belang zijn door de nabijheid van de archipel met Taiwan. Het is de tweede keer in korte tijd dat de Verenigde Staten de militaire banden flink aanhaalt in Azië.

Japan

Vorige maand gebeurde dat met Japan. Er komt onder andere een nieuwe marine-eenheid op het Japanse eiland Okinawa, ook niet ver van Taiwan. De Amerikanen hebben daar al een grote basis en zullen de aanwezige legermacht uitbreiden.