Topjaar voor Shell: ruim 38 miljard euro winst

Shell heeft een van de beste jaren in zijn 125-jarig bestaan achter de rug. Geholpen door de hoge olie- en gasprijzen maakte het concern bijna 38,5 miljard euro winst. Dat is ruim twintig miljard meer dan een jaar eerder, waarmee de winst van Shell ruim is verdubbeld.

Er is kritiek op de opgelopen winsten van oliebedrijven. Bij elkaar maakten grote olieconcerns bijna 260 miljard euro winst, een kleine 120 miljard meer dan een jaar ervoor. Alleen BP draaide verlies, onder meer door afschrijvingen op bezittingen in Rusland.

Volledig Brits

In Groot-Brittannië en de Europese Unie moeten energiebedrijven een deel van hun extra inkomsten afstaan door extra belasting te betalen. Shell verwacht over afgelopen jaar zo'n 2 miljard euro daaraan kwijt te zijn.

2022 was het eerste jaar waarbij Shell op papier niet meer Nederlands, maar volledig Brits was. Shell wisselde afgelopen maand van hoogste bestuurder. Ben van Beurden trad af en werd opgevolgd door Wael Sawan.