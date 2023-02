Rouw en protest bij begrafenis omstreden kardinaal George Pell

In Sydney is kardinaal George Pell begraven. De kardinaal werd in 2018 veroordeeld voor kindermisbruik, maar later alsnog vrijgesproken. Duizenden rouwenden verzamelden zich bij de kathedraal waar de begrafenis plaatsvond, maar er was ook protest.

In 2017 werd de kardinaal beschuldigd van het misbruiken van twee jongens in zijn tijd als aartsbisschop van Melbourne. Een jaar later werd hij veroordeeld, maar de Australische Hoge Raad vernietigde die uitspraak twee jaar later. Volgens de Raad was niet met zekerheid vast te stellen dat de misbruikbeschuldigingen klopten.

Pell benadrukte altijd dat hij een van de bedenkers was van een compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in Melbourne. Critici omschreven de regeling later als een manier om rechtszaken te voorkomen.

Pell overleed vorige maand op 81-jarige leeftijd aan complicaties na een heupoperatie. Zijn begrafenis in de St. Mary's Cathedral in Sydney werd drukbezocht.

Protest

De Australische oud-premiers Tony Abbott en John Howard waren aanwezig bij de uitvaart. Honderden keken buiten de kathedraal mee op een groot scherm. "Hij was de beste katholiek die Australië ooit heeft voortgebracht en de beste man die ik ooit heb gekend", zei Abbott in zijn grafrede.

In een park tegenover de kathedraal protesteerden honderden mensen, onder andere van de LHBTI+-gemeenschap, om solidariteit te tonen met slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Sommigen hielden borden omhoog met de tekst "Pell, brand in de hel".