Adres online verspreiden om te intimideren wordt verboden, vragen over handhaving

Het adres van iemand online verspreiden met het doel te intimideren: dat heet ook wel doxing. Een ruime Kamermeerderheid zal vandaag een wetsvoorstel om het te verbieden steunen, maar partijen hebben veel vragen over de handhaafbaarheid, blijkt uit een rondgang van de NOS.

Vanmiddag wordt het wetsvoorstel van het kabinet besproken en eigenlijk alle partijen zien de noodzaak om doxing te verbieden. Nu kan er nog niet altijd opgetreden worden als het privéadres van een agent, wetenschapper, journalist of iemand anders online gedeeld wordt om te intimideren. Want alleen het verspreiden van persoonsgegevens is niet strafbaar.

Maar partijen hebben nog wel veel vragen over een verbod. Zo vraagt het CDA zich af of het in de rechtbank wel aan te tonen is of het adres echt gepubliceerd is met het idee om te intimideren.

D66 is ook voorstander van de wet, maar vindt het wel "dweilen met de kraan open". Van veel mensen met een bedrijf is het adres namelijk te vinden via de Kamer van Koophandel. Nu wordt er aan gewerkt om daar iets aan te doen, maar via bijvoorbeeld het kadaster is iedereen te vinden die een koophuis heeft.

D66-Kamerlid Joost Sneller wil dat die gegevens afgeschermd worden zodat alleen nog beroepsgroepen als makelaars erbij kunnen. "We moeten zorgen dat kwaadwillenden minder makkelijk aan adresgegevens kunnen komen van bijvoorbeeld rechters, advocaten, journalisten en wetenschappers."

Strafmaat genoeg?

De VVD vraagt zich af of de strafmaat van een jaar wel genoeg is om afschrikwekkend te werken. De SGP wil ook strengere straffen, vooral voor het intimideren van ambtsdragers. De PVV wil zeker weten dat degenen die dat laatste doen er niet met een taakstraf vanaf komen.

Meerdere partijen benoemen dat politie en OM hiermee wel een extra wet tot hun beschikking krijgen, maar daarmee niet ineens meer capaciteit hebbben om achter deze zaken aan te gaan. Het kan lastig zijn om te achterhalen wie anoniem op het internet adressen verspreidt. Daar is capaciteit voor nodig die er niet altijd is.

Anna Berlee, hoogleraar Gegevensbescherming en Privacyrecht bij de Open Universiteit, vindt de strafbaarstelling een goed idee. Maar zij heeft dezelfde soort vragen als de politici. "De praktijk zal moeten uitwijzen hoe dit te handhaven is en gehandhaafd gaat worden door politie en justitie."

Net als D66 vindt zij dat er nu bedacht moet worden hoe openbaar registers als het kadaster zijn. Daar ziet zij nu een probleem: "Zelfs als je heel voorzichtig bent online met je informatie kan bijvoorbeeld je huisadres relatief gemakkelijk worden achterhaald." Onlangs zei het kabinet werk te willen maken van het afschermen van de gegevens van de Kamer van Koophandel, maar de openbaarheid van het kadaster zou nodig zijn voor een goede werking van de woningmarkt.