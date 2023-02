Omgekeerde vlaggen zetten CDA aan tot zoektocht naar onvrede

Regeringspartij CDA komt in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen met plannen om de ongelijkheid te bestrijden. Die ongelijkheid is een grote oorzaak van onvrede onder burgers, zowel in de stad als op het platteland, concludeert de partij.

"Het jaar 2022 was het jaar van de omgekeerde vlaggen. In onze zoektocht naar wat hierachter zit kwamen we tot de conclusie dat Nederland uit balans is geraakt", zegt fractievoorzitter Heerma in een gesprek met de NOS.

De partij constateert dat er grote welvaartsverschillen zijn tussen bepaalde stedelijke en landelijke gebieden. Maar ook binnen de Randstad is er sprake van ongelijkheid. Kleine gemeenten daar hebben moeite om hun eigen voorzieningen in stand te houden. En in welvarende steden zijn arme wijken te vinden, zegt de partij.

Heerma: "Dat komt door doorgeslagen individualisering. De markt voert de boventoon. Plekken waar het al goed ging werden steeds rijker. Plekken waar mensen wegtrokken, kregen steeds minder. Dat leidt tot een onrechtvaardigheidsgevoel onder burgers."

Neoliberale tijdperk is voorbij

Het CDA neemt afstand van deze zelf ingeslagen weg. "Het neoliberale tijdperk van markt- en rendementsdenken is voorbij", zo staat in het plan Voor Heel Nederland. Heerma vindt het logisch om als politieke partij van koers te veranderen als dat beter is voor het land.

De partij stelt voor om gericht te investeren in het oosten en noorden van het land en in de provincie Zeeland. De steden moeten groener worden. Schaarse ruimte moet eerlijker verdeeld worden. En als er te weinig ruimte is, rust er geen taboe op inpolderingen of de bouw van een hele nieuwe stad.

Heerma vindt ook 'vervoersarmoede' een groot probleem. Het geld moet niet altijd naar de Randstad gaan: