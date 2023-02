Advocaat van Taghi rondt pleidooi af: 'Oneerlijk proces'

In het proces tegen de groep rond Ridouan Taghi is het vandaag de laatste dag van een lange reeks pleidooien. De afgelopen maanden hebben de advocaten van 16 verdachten betoogd waarom hun cliënten niet veroordeeld zouden moeten worden.

Alleen de zaak van een 17e verdachte moet nog verder behandeld worden, omdat zijn uitlevering naar Nederland langer duurde dan gedacht. Een strafeis volgt over twee weken. Tegen de rest heeft het Openbaar Ministerie vorig jaar lange celstraffen geëist, waaronder levenslang tegen Taghi en vier anderen.

Sinds september heeft de verdediging het woord in het Marengo-proces. Inez Weski, de advocaat van hoofdverdachte Taghi, kondigde toen al aan dat ze niet-ontvankelijkheid van het OM zou bepleiten en anders vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De afgelopen maanden deden ook andere advocaten een vergelijkbare oproep aan de rechtbank.

Chatberichten

Grootste kritiekpunt blijven de ontsleutelde chatberichten van cryptotelefoons, waarin openlijk wordt gesproken over liquidaties. De berichten die het OM opvoert als bewijs, zijn volgens Weski en haar collega's onrechtmatig verkregen, onvolledig en niet te controleren.

Toch zijn in andere liquidatiezaken al veel verdachten veroordeeld op basis van dit soort chats. Maar omdat rechters in iedere zaak een eigen afweging moeten maken, blijven de advocaten in het Marengo-proces standvastig proberen het berichtenbewijs onderuit te halen.

Volgens het OM komen de chatberichten overeen met de bijna honderd verklaringen die kroongetuige Nabil B. heeft afgelegd over Taghi en zijn organisatie. Ook op de inzet van de kroongetuige heeft de verdediging veel kritiek.

"Hoe meer hij aan belastende zaken meldde over Taghi, hoe meer hij los zou kunnen krijgen aan geld en strafvermindering", betoogde Weski, net als bijvoorbeeld haar collega Nico Meijering die een andere verdachte bijstaat. Zij vinden dat geen enkele verklaring van Nabil B. mee mag tellen als bewijs.

Wel betrouwbaar

De advocaten van Nabil B. vertolkten een ander geluid. Zij benadrukten in hun pleidooi juist dat hij betrouwbaar is gebleken, dat al zijn beweringen zijn gecheckt en steeds overeenkomen met wat de politie later teruglas in de chatberichten. Dit zegt ook het OM.

Het Openbaar Ministerie ziet Taghi als de opdrachtgever voor een groot aantal moorden, waarvan er zes zijn gelukt. De afgelopen tijd heeft Weski zaak voor zaak betoogd dat er echt te weinig bewijs is voor zijn betrokkenheid. Het bewijs dat er wel is, bestaat volgens haar uit stukjes kroongetuigenverklaring, aangevuld met "flarden" chatberichten. En die twee bewijsmiddelen deugen niet, vindt ze.

Gevangen hert

Ook met zijn arrestatie zijn alle regels overtreden, meent Weski. Nederland zou misleidende informatie hebben gegeven aan Dubai, waardoor Taghi daar werd opgepakt en hardhandig het land uit werd gezet. "Hij zag eruit als een gevangen hert", omschreef Weski zijn gehavende staat. Sindsdien zou Taghi ten onrechte worden neergezet als staatsgevaarlijk, wat leidt tot steeds strengere maatregelen in de Extra Beveiligde Inrichting waar hij sinds 2019 vast zit.

Zo mag Taghi niet meer bellen, geen bezoek ontvangen en geen contact hebben met medegedetineerden. Brieven schrijven mag alleen nog met familie, maar Taghi mag geen emoties beschrijven of religieuze teksten aanhalen, omdat gevreesd wordt dat hij daarin codewoorden verwerkt. "De volgende stap is hem met zijn voeten in cement te zetten en dat hard laten worden", sneerde Weski in de rechtszaal.

Het gevolg van dit alles is dat Ridouan Taghi volgens haar geen eerlijk proces heeft gehad. Haar cliënt zou daarom niet langer vervolgd mogen worden en anders moeten worden vrijgesproken. Ze bepleit dit ook voor twee andere verdachten in de zaak, die door de kroongetuige zijn aangeduid als belangrijke adjudanten van Taghi.

De hoofdverdachte zelf liet de verdediging door zijn advocaat de afgelopen maanden geheel aan zich voorbijgaan. Taghi koos ervoor in de cel te blijven en volgde de zittingen ook niet op afstand.

De uitspraak staat voorlopig gepland voor oktober.