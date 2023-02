Emotioneel afscheid van door politie mishandelde Tyre Nichols

In de Mississippi Boulevard Christian Church in de Amerikaanse stad Memphis hebben nabestaanden en bekenden afscheid genomen van Tyre Nichols. De zwarte man van 29 werd vorige maand aangehouden wegens roekeloos rijgedrag en vervolgens zwaar mishandeld door vijf zwarte agenten. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Nichols groeide afgelopen maand uit tot het nieuwe gezicht van de Amerikaanse beweging tegen politiegeweld en racisme. Hij werd in één adem genoemd met onder anderen Breonna Taylor, George Floyd en Eric Garner die jaren geleden al door geweld om het leven kwamen. Hun familie was bij de uitvaart van Nichols in de staat Tennessee.

Bij de emotionele ceremonie werd muziek gespeeld en een eerbetoon gebracht. Moeder RowVaughn vocht tegen de tranen toen ze over haar zoon sprak: "Het enige dat me overeind houdt, is dat ik er heilig in geloof dat mijn zoon hiernaartoe is gestuurd door God. Nu is zijn taak voltooid. Hij is naar huis gegaan."

De politie van Memphis gaf afgelopen weekend beelden vrij van de mishandeling. Deze kunnen als schokkend worden ervaren: