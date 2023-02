Israël voert luchtaanvallen uit, ook raketten vanuit Gazastrook afgevuurd

Het Israëlische leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in de Gazastrook. Volgens het leger was het doelwit een rakettenfabriek van de militante groepering Hamas, die het voor het zeggen heeft in de Gazastrook. Er zijn geen berichten van slachtoffers.

Het leger meldt dat het Israëlische luchtafweersysteem gisteravond een raket onderschepte die vanuit Gaza was afgevuurd richting grensplaats Sderot, waar het luchtalarm afging. Volgens persbureau AFP werden er vanuit de Gazastrook vannacht nog een paar raketten afgevuurd richting Israël.

Afgelopen vrijdag werden er ook al raketten over en weer afgevuurd. Dat volgde op de dodelijkste Israëlische militaire operatie in twintig jaar tijd op de Westelijke Jordaanoever. In Jenin kwamen negen Palestijnen om het leven. Dat leidde opnieuw tot het oplopen van de spanningen.

Aanslag bij synagoge

Vorige week werd er ook een aanslag gepleegd in de buurt van een synagoge in Oost-Jeruzalem, waarbij zeker zeven mensen om het leven kwamen. De dader was volgens de Israëlische politie een Palestijn van 21. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd niet opgeëist.

Premier Netanyahu zei een dag later "krachtige, snelle en nauwkeurige maatregelen" te zullen nemen. Hij wil onder meer de daders en de mensen om hen heen harder straffen door ze direct uit hun huizen te zetten en die huizen ook sneller te slopen dan nu gebeurt.