Weer daling kwartaalwinst, maar Meta doet het beter dan verwacht

Het Amerikaanse techbedrijf Meta heeft ook in het vierde kwartaal van vorig jaar een lagere winst geboekt. Datzelfde gebeurde de twee kwartalen daarvoor ook al. Toch ging het beter dan analisten hadden verwacht, voornamelijk door een onverwacht harde groei van Facebook.

Het aantal dagelijkse gebruikers nam toe naar gemiddeld twee miljard. Dat betekent dat een kwart van de wereldbevolking op Facebook zit.

Het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp boekte in het vierde kwartaal een winst van 4,7 miljard dollar, 55 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat was iets beter dan de prestaties in het derde kwartaal, toen een winst werd geboekt van 4,4 miljard, de laagste sinds 2017.

Jaar van de efficiëntie

De omzet daalde met zo'n 4 procent naar 32,1 miljard dollar. Uiteindelijk is de omzet in 2022 met 1 procent gekrompen ten opzichte van 2021, de eerste jaarlijkse daling in de geschiedenis van het bedrijf.

"We zitten nu in een andere situatie", reageerde topman Mark Zuckerberg bij de bekendmaking van de cijfers. "We verwachten niet dat die daling zal doorzetten, maar ik denk ook niet dat we weer teruggaan naar hoe het hiervoor was." Zuckerberg heeft 2023 omgedoopt tot het 'jaar van de efficiëntie'. Hij zegt dat Meta zich de komende periode zal focussen op kostenbesparingen.

In november ontsloeg Meta al 11.000 medewerkers, ongeveer 13 procent van het totale aantal van het bedrijf. Zuckerberg zei dat zijn bedrijf in de coronapandemie extra veel personeel had aangenomen, omdat in die periode veel mensen regelmatiger gebruikmaakten van sociale media toen ze thuiszaten. Na de lockdowns veranderde dat weer.

Investeerders werden vorig jaar zenuwachtig toen Facebook voor het eerst melding maakte van een daling van het aantal dagelijkse gebruikers. Ook pompte Meta veel geld in de metaverse, de toekomstvisie op internet van Zuckerberg waarbij virtual reality een grote rol speelt.