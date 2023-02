Ouwehand (PvdD) terug in Kamer: 'Wij zijn bij uitstek partij voor plattelanders'

Kamerleden mogen zich volgens de Kieswet zestien weken laten vervangen wegens ziekte. Eva Akerboom nam in die periode de zetel van Ouwehand in, terwijl Christine Teunissen tijdelijk fractievoorzitter was. Nu haar ziekteverlof voorbij is, hoeft Ouwehand niet opnieuw beëdigd te worden.

De werkdruk voor Tweede Kamerleden is een actueel thema. Regelmatig raken volksvertegenwoordigers overbelast of overspannen en zitten ze een tijdlang thuis. Volgens Ouwehand is dat geen wonder als je kijkt naar de manier waarop het kabinet omgaat met de Tweede Kamer. Rutte respecteert de verhoudingen niet, vindt ze.

"Ik moest ingrijpen om te herstellen. Net zoals we moeten stoppen met de roofbouw op de aarde, moeten we stoppen met de roofbouw op onszelf. Ik ga beter opletten dat ik zaken als sporten of wandelen in de natuur niet meer uit mijn agenda laat fietsen omdat het hier druk is."

Esther Ouwehand is vanaf vandaag weer terug in de Tweede Kamer. De fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren zat sinds oktober ziek thuis met gezondheidsproblemen als gevolg van overbelasting. Dat was de tweede keer in haar politieke carrière. Ze zegt nu geleerd te hebben hoe ze haar grenzen beter kan bewaken.

Ze komt terug op een belangrijk politiek moment. Over ruim een maand zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ouwehands partij doet het goed in de peilingen en zou wel eens in beeld kunnen komen voor deelname aan coalities in de provincies. Sinds vorig jaar regeert de Partij voor de Dieren ook mee in een aantal gemeentes, zoals Groningen en Amersfoort.

Dat zijn grote steden, maar Ouwehand wil af van het imago dat haar partij vooral een stedelijke partij is. "Wij zijn bij uitstek een partij die opkomt voor de belangen van mensen die op het platteland wonen", zegt ze. "Zij zitten in de stankoverlast of in de gifdampen van de intensieve landbouw."

"Voor hen is het van belang dat we ingrijpen. Wat goed is voor de natuur en de dieren is automatisch goed voor de mensen op het platteland." Zelfs voor de boeren, denkt Ouwehand, want volgens haar profiteren alleen de Rabobank en de voerproducenten van het huidige systeem.

Angst

Ze denkt ook dat er veel steun is voor haar partij op het platteland, al hoor je dat niet zo vaak. Uit angst, zegt Ouwehand. "Ik heb heel veel mensen gesproken met grote zorgen. Die zeggen: ik kan wel protesteren tegen de komst van een megastal, maar de boer is de zwager van de wethouder."

"Of: ik kan mijn kinderen niet buiten laten spelen in mijn eigen tuin, omdat er een gifkar langskomt. Maar als ik daar iets van zeg, mag ik niet meedoen met de carnavalsvereniging. Er zijn heel veel mensen die zich niet uit durven te spreken, maar die wél last hebben van de intensieve landbouw in Nederland."