Barcelona verslaat Betis, Lewandowski na maanden zonder goal weer trefzeker

Het eerste doelpunt viel in de 65ste minuut, maar de wedstrijd in Sevilla had al veel eerder beslist kunnen zijn. Met name Pedri was al meerdere keren dicht bij een doelpunt geweest.

In de eerste helft creëerde de Spanjaard een grote kans voor zichzelf door twee verdedigers het bos in te sturen. Hij stuitte vervolgens echter op Betis-doelman Rui Silva, die een schijnbeweging van Pedri doorzag.

Pedri scoort niet, Raphinha wel

Ook vlak na rust was Silva belangrijk voor de thuisploeg. Hij kon nog net een arm achter de bal krijgen na een harde knal van Pedri en hield zodoende Betis in de wedstrijd. Pas toen Alejandro Balde met een scherpe voorzet Raphinha vrijspeelde voor het doel, had doelman Silva geen antwoord meer.

Lewandowski leek de wedstrijd in de tachtigste minuut in het slot te gooien. De Poolse spits, die maandenlang droog stond in La Liga, schoot uit de draai raak. Vervolgens zorgde Jules Koundé met een eigen doelpunt toch nog voor een spannende slotfase.

Betis zocht de aanval in de laatste minuten, maar kwam niet meer tot uitgespeelde kansen.