Eerste finale in tijdperk-Ten Hag: United krijgt kans op eerste prijs sinds 2017

Erik ten Hag mag zich opmaken voor zijn eerste finale met Manchester United, op het heilige gras van Wembley. Dankzij een 2-0 zege op Nottingham Forest plaatste de trainer zich met zijn club voor de finale van de League Cup. Het eerste duel in het tweeluik was al met 3-0 gewonnen door United. Op 26 februari gaan Ten Hag, Wout Weghorst en Tyrell Malacia op voor de eerste prijs van United sinds 2017. Tegenstander is dan Newcastle United, dat in de halve finales afrekende met Southampton.

'Bijna een erg goed team' Dat United zich zou plaatsen voor de finale was na de 3-0 zege in Nottingham al bijna een formaliteit. Toch liet Ten Hag daags voor de wedstrijd doorschemeren dat hij niet met een B-elftal zou aantreden. "We hebben een goed momentum, dat moeten we vasthouden", zei de oefenmeester. "Zo worden we bijna een erg goed team."

De finale van de League Cup op Wembley lonkt voor Erik ten Hag. Hij speelt met Manchester United de tweede halve finale tegen Nottingham Forest. Het eerste duel werd met 3-0 gewonnen. - NOS

Ten Hag hield doelman David De Gea, Malacia en uitblinker Marcus Rashford op de bank. Zo begon Weghorst alweer voor de vijfde keer op rij in de basis bij de Mancunians. Zijn enige goal tot nu toe kwam in de heenwedstrijd tegen Forest en ook nu was hij heel dicht bij een treffer. Zijn kopbal belandde echter op de paal. De bezoekers uit Nottingham kregen in het eerste bedrijf twee kansen, maar benutten die niet. En zo hield United de touwtjes stevig in handen, al kwam dat niet tot uitdrukking in de score.

De stijlvolle kopbal van Wout Weghorst tegen Nottingham Forest belandt op de paal. - AFP

Rentree Sancho Na ruim een uur ging Weghorst naar de kant en maakte plaats voor onder anderen Jadon Sancho, die sinds oktober niet meer in actie was gekomen. Het voormalige wonderkind kampte met persoonlijke problemen. Het WK in Qatar met Engeland ging zo ook aan zijn neus voorbij, in plaats daarvan hield Sancho zijn conditie op peil in Nederland bij amateurclub OJC Rosmalen.

Bijzonder beeld van Jadon Sancho. De Engelse buitenspeler van Manchester United traint - nadat hij is afgevallen voor het WK in Qatar - schijnbaar bij de Brabantse amateurclub OJC Rosmalen. Conditie op peil houden in het land van zijn trainer. Prachtig. #ManchesterUnited pic.twitter.com/Fv45wLtFWr — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) November 23, 2022